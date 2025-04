Erfurt (dpa/th) - Zur Beisetzung von Papst Franziskus in Rom sind am Samstagmorgen im gesamten Bistum Erfurt die Glocken geläutet worden. Um 10 Uhr, dem Beginn der Trauerfeier im Petersdom, sollten die Glocken in allen Gotteshäusern der 33 Gemeinden des Bistums zu hören sein, hieß es in einer Mitteilung.