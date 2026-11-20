Erfurt/Jena (dpa/th) - Trauercafés, die Angehörigen von Verstorbenen eine Anlaufstelle bieten, sind in Thüringen weit verbreitet - und werden gut angenommen. "Das Trauercafé ist das niederschwelligste Angebot für trauernde Menschen", sagte Kerstin Löschner vom Ambulanten Hospizdienst in Jena. Der Vorteil dieser Formate liege vor allem darin, dass Trauernde in ähnlichen Situationen unkompliziert miteinander ins Gespräch kommen und einander aufgrund der eigenen Trauer verstehen und unterstützen könnten. "Der Gewinn liegt unter anderem darin, zu sehen und zu spüren: "Ich bin nicht allein"."