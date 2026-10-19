Trauerbekundung Crawford "zutiefst untröstlich" nach Tod von Sohn Presley

Los Angeles - Einen Monat nach dem plötzlichen Tod von Presley Gerber, Sohn des früheren Supermodels Cindy Crawford (60) und des Unternehmers Rande Gerber (64), hat die Familie öffentlich mit emotionalen Worten ihre tiefe Trauer bekundet. "Wir sind zutiefst untröstlich, unseren geliebten Sohn und Bruder zu verlieren. Wir schätzen uns so glücklich, Presley 27 Jahre lang in unserem Leben gehabt zu haben", hieß es in einem Instagram-Post von Crawford zu einem Schwarz-Weiß-Porträt von Presley mit Federn im Vordergrund, die wie Flügel aussehen.