Trauer: Viele trauern um Tiere ähnlich stark wie um Menschen

Maynooth - Stirbt der eigene Hund, die Katze oder ein anderes geliebtes Tier, dann trauern wir – ganz ähnlich wie um enge Verwandte oder Freunde. "Für viele Menschen ist der Verlust eines Haustieres schlimmer als der Verlust eines Menschen", heißt es in einer im Fachmagazin Plos One erschienenen Studie. "Etwas mehr als ein Fünftel der Menschen, die sowohl ein geliebtes Haustier als auch eine ihnen nahestehende Person verloren hatten, gaben an, dass der Verlust ihres Haustiere schmerzlicher als der des geliebten Menschen war", schreibt Hauptautor Philip Hyland von der Maynooth University in Irland.