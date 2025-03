Trauer um Rosenstolz-Sängerin: Nach Tod von Anna R.: Rosenberg weiß Zeit mehr zu schätzen

Bremen - Die Schlagersängerin Marianne Rosenberg weiß nach dem plötzlichen Tod von Rosenstolz-Frontfrau Anna R. ihre Erlebnisse im Alter mehr zu schätzen. Ihr sei nach der Nachricht klar geworden, "was ich ab 55 Jahren alles noch erleben durfte", sagte Rosenberg (70) am Freitagabend bei der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9". Die 55-jährige Anna R. wurde am 16. März tot in Berlin gefunden.