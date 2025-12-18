Trauer um Regie-Legende "Harry und Sally"-Star Meg Ryan trauert um Rob Reiner

Los Angeles - Hollywood-Star Meg Ryan (64) hat sich wenige Tage nach dem tragischen Tod von Regisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele zu Wort gemeldet. "Oh, wie wir diesen Mann vermissen werden", schrieb sie auf Instagram zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die Schauspielerin mit dem Regisseur lachend tanzt. "Danke, Rob und Michele, für eure Art und Weise, an wahre Liebe, an Märchen und an Lachen zu glauben." Sie würdigte das Paar als Leute, die an das Gute in Menschen glaubten und ihr Land zutiefst liebten.