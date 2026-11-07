Trauer um Oscar-Gewinner: Chilenischer Starregisseur Sebastián Lelio gestorben

Er blieb mehrere Jahre in der deutschen Hauptstadt und gründete in Kreuzberg das südamerikanische Restaurant "Gloria". Auch bei seinen weiteren Filmprojekten ließ er sich von Berlin inspirieren. "Was wir hier mit "Gloria" erlebt haben, ist ein Meilenstein in unserem Leben und gleichzeitig war die Stadt unerwartet sehr wichtig", sagte Lelio 2017 der Deutschen Presse-Agentur, als er "Eine fantastische Frau" vorbereitete.