Trauer um Oscar-Gewinner: Chilenischer Starregisseur Sebastián Lelio gestorben

Santiago de Chile - Der Film "Eine fantastische Frau" machte ihn zum Oscar-Gewinner: Nun ist der chilenische Regisseur Sebastián Lelio, der mehrere Jahre in Berlin lebte, im Alter von 52 Jahren in seiner Heimat Chile gestorben. "Mit großer Trauer" gab Lelios Lebensgefährtin Amalia Kassai auf Instagram den Tod ihres Partners bekannt, der zu den international bekanntesten Filmschaffenden Lateinamerikas gehörte. Als Todesursache nannte die deutsch-chilenische Schauspielerin "gesundheitliche Gründe".