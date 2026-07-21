Trauer um norwegische Ikone: Zweimaliger Ruder-Olympiasieger mit 50 Jahren gestorben

Oslo - Die norwegische Sport-Welt trauert um den erfolgreichsten Ruderer des Landes: Der zweimalige Einer-Olympiasieger Olaf Tufte ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Dies berichteten norwegische Medien mit Verweis auf eine Mitteilung seiner Familie. Den Angaben zufolge soll Tufte bewusstlos auf seinem Hof gefunden worden sein. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen habe sein Leben nicht mehr gerettet werden können, er starb im Nationalkrankenhaus in Oslo. Tufte hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.