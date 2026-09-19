Auch als Solokünstler erfolgreich

Petrel wurde am 14. April 1940 im thüringischen Bad Frankenhausen als Peter Sauer geboren. Bekannt wurde er zunächst unter anderem als Jazz-Sänger. Seinen größten Hit landete Petrel allerdings als Schlagersänger. Zusammen mit Jeannie McKinley als Duo Windows belegte er mit "How Do You Do?" 1972 Platz 1 der deutschen Charts.