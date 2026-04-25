Trauer um Eltern Jake Reiner über Tod seiner Eltern - "ein wahrer Alptraum"

"Nichts kann einen darauf vorbereiten, wie es sich anfühlt, beide Eltern plötzlich und zur gleichen Zeit zu verlieren", schreibt Jack Reiner (34) in einem langen Posting auf der Plattform Substack über den Verlust seiner Eltern. Es sei zu verheerend, um es zu begreifen. "Ich wache immer noch jeden Morgen auf und muss mich selbst überzeugen, dass es kein Traum ist. Dies ist wirklich mein wahrer Alptraum."