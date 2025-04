Trauer: Trauer um Papst - Landespolitiker würdigen seine Verdienste

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr verwies auf die Herkunft von Papst Franziskus. "Er hat die Perspektive und die Glaubenserfahrung der großen lebendigen Kirche Südamerikas in die Weltkirche eingebracht", teilte er in einem Nachruf mit. Bereits als Bischof von Buenos Aires habe er eine große Nähe zu den Menschen gepflegt. "Dies hat er als Papst weitergeführt und uns viele wichtige Impulse hinterlassen in einer Sprache, die jeder versteht."