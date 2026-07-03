Trauer: Seeler-Witwe Ilka mit 89 Jahren gestorben

In seiner Mitteilung schrieb der Bundesligist, Ilka Seeler sei nie ein "Anhängsel" gewesen, "sondern eine eigenständige, starke Frau, die auch nach Uwes Tod im Jahr 2022 Freundschaften pflegte und das Wohl der Familie über alles stellte". Sie hinterlässt drei Töchter, mehrere Enkelkinder und war auch schon Ur-Oma. "Ilkas verschmitztes Lächeln, ihre sportliche Begeisterung und ihre klare, direkte Art bleiben uns stets in Erinnerung und machen sie unvergessen", hieß es vom HSV.