Nach seinem Abschied als Direktor des Berliner Ensembles zog es Peymann an seine alten Wirkungsstätten zurück. In Stuttgart wurde sein "König Lear" mit Martin Schwab in der Titelrolle des Shakespeare-Dramas bejubelt. In Wien arbeitete er an einer Inszenierung von Eugène Ionescos "Die Stühle", wegen einer Erkrankung sprang Leander Haußmann ein und setzte das Projekt bis zur Premiere 2019 fort.