Er war mit seinem Handbike aus dem Stadtbild von Suhl nicht wegzudenken: Fast jeden Tag war Frank Seeber in der Innenstadt unterwegs, wo er zur Arbeit auf den Döllberg hinauf und wieder herunter fuhr. Die körperliche Betätigung auf seinem Handbike war für den seit einem schweren Sturz in der Jugend querschnittsgelähmten 57-jährigen Mediziner ein willkommener sportlicher Ausgleich zu seiner Arbeit als niedergelassener Radiologe am Medizinischen Versorgungszentrum des SRH-Zentralklinikums.