Trauer in katholischer Kirche Marx: Franziskus war wegweisender Papst

München (dpa/lby) - Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat den gestorbenen Papst Franziskus als wegweisenden Papst, mutigen Denker und überzeugenden Botschafter Gottes gewürdigt. "In den Jahren seines Pontifikats hat Papst Franziskus sehr wichtige Impulse für einen lebendigen Glauben in unserer Zeit und ebenso zur Erneuerung der Kirche gegeben", sagte der Erzbischof von München und Freising. "Dieser Papst war ein großes Geschenk für die Kirche und die Welt. Wir dürfen in Dankbarkeit auf sein Pontifikat blicken. Sein Vermächtnis wird bleiben und uns weiter herausfordern."