Wenn er im Präsidium mit seinem Glöckchen läutete, dann gehorchte ihm der ganze Ilmenauer Stadtrat – und das über drei Dekaden. 30 Jahre lang war Wolf-Rüdiger Maier Stadtratsvorsitzender, hatte dieses Amt erst im Sommer des vergangenen Jahres zum Beginn der neuen Legislaturperiode abgegeben. Statt die Schwatzer zu ermahnen, wollte er, das Lehrerkind, künftig selbst ein wenig im Stadtrat schwatzen, kündigte er mit einem Augenzwinkern Ende August des vergangenen Jahres im Gespräch mit der Redaktion an. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Wie am Donnerstag zur Stadtratssitzung bekannt wurde, ist Rüdiger Maier am 25. Februar nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben.