Trauer in den Niederlanden: Vor der WM aussortierter Referee mit 38 Jahren gestorben

Amsterdam - Der vom Weltverband FIFA für die WM aussortierte Spitzenschiedsrichter Rob Dieperink ist im Alter von 38 Jahren gestorben. Das teilte der niederländische Fußballverband KNVB mit. Angaben zu den Todesumständen machte der Verband nicht. Dieperink war Mitte Mai in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit gerückt, als die FIFA ihn von der Schiedsrichter-Liste für die Weltmeisterschaft gestrichen hatte. Eine offizielle Begründung hatte es damals nicht gegeben. Zuvor waren Ermittlungen gegen Dieperink wegen des Verdachts auf sexuelle Nötigung eingestellt worden.