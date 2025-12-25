Trauer: Hammerwurf-Olympiasieger Bondarchuk gestorben

Bondarchuk gelang 1969 der Durchbruch: Bei der Europameisterschaft in Athen schleuderte er, damals noch für die Sowjetunion, den Hammer auf die Weltrekordweite von 74,68 Metern. Nur rund einen Monat später war er dann mit der neuen Rekordweite von 75,48 Metern der erste Hammerwerfer, der die 75-Meter-Marke durchbrach.