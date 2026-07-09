Trauer: Früherer US-Skirennläufer Lanning stirbt mit 41 Jahren

Park City - Der frühere alpine Skirennläufer Thomas "TJ" Lanning ist tot. Wie der Skiverband der USA mitteilte, starb der Speed-Spezialist im Alter von 41 Jahren. Nähere Angaben zu den Umständen seines Todes machte der Verband nicht. "Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen alpinen Skifahrer und Trainer des US-Ski-Teams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfzeit hinausreichte", teilte der Verband auf X mit.