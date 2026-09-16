Amsterdam - Ronald Koeman trauert um seine Frau Bartina. Der ehemalige Nationaltrainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft teilte via Instagram mit, dass seine Frau am Dienstag im Alter von 65 Jahren gestorben sei. "Mit tiefer Trauer, aber auch mit großem Stolz und Liebe nehmen wir Abschied von meiner wunderbaren Frau, unserer allerliebsten Mama und Oma", schrieb der frühere Bondscoach bei Instagram. Bartina Koeman litt seit einigen Jahren unter chronischem Brustkrebs.
Trauer Ex-Bondscoach Ronald Koeman trauert um seine gestorbene Frau
dpa 16.09.2026 - 13:21 Uhr