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Trauer Ex-Bondscoach Ronald Koeman trauert um seine gestorbene Frau

Hollands Fußball-Legende hat einen schweren persönlichen Schicksalsschlag zu verkraften. Der Europameister von 1988 verliert seine Frau Bartina.

Trauer: Ex-Bondscoach Ronald Koeman trauert um seine gestorbene Frau
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Ronald Koeman trauert um seine Frau Bartina. (Archivbild) Foto: Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/dpa

Amsterdam - Ronald Koeman trauert um seine Frau Bartina. Der ehemalige Nationaltrainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft teilte via Instagram mit, dass seine Frau am Dienstag im Alter von 65 Jahren gestorben sei. "Mit tiefer Trauer, aber auch mit großem Stolz und Liebe nehmen wir Abschied von meiner wunderbaren Frau, unserer allerliebsten Mama und Oma", schrieb der frühere Bondscoach bei Instagram. Bartina Koeman litt seit einigen Jahren unter chronischem Brustkrebs.

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Ronald Koeman hatte nach dem enttäuschenden Zwischenrunden-Aus bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko seinen Rücktritt als Bondscoach erklärt und dies auch mit der Erkrankung seiner Frau begründet. Koeman gewann als Spieler mit dem Oranje-Team 1988 in Deutschland den EM-Titel. Von 2018 bis 2020 und von 2023 bis zum Ausscheiden bei der WM 2026 war er niederländischen Nationaltrainer.