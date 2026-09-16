Trauer: Ex-Bondscoach Ronald Koeman trauert um seine gestorbene Frau

Ronald Koeman hatte nach dem enttäuschenden Zwischenrunden-Aus bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko seinen Rücktritt als Bondscoach erklärt und dies auch mit der Erkrankung seiner Frau begründet. Koeman gewann als Spieler mit dem Oranje-Team 1988 in Deutschland den EM-Titel. Von 2018 bis 2020 und von 2023 bis zum Ausscheiden bei der WM 2026 war er niederländischen Nationaltrainer.