Beim Heimspiel des FC Eilenburg gegen den Greifswalder FC (0:6) ist Stadionsprecher Martin Hoffmeier plötzlich zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. „Wir sind fassungslos“, teilte Fußball-Regionalligist FC Eilenburg auf Facebook mit. „Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Stadionsprecher und langjähriger Freund Martin Hoffmeier heute während des Spiels zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben ist.“