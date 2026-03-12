Die Fußballer des FC Blau-Weiß Schalkau trauern um einen Mitspieler. Der 26-Jährige soll vergangene Woche verstorben sein. Die FC-Kicker erfuhren davon unmittelbar nach ihrem Auswärtsspiel in Gellershausen. Der Vorstand ließ am Mittwoch verlautbaren: „Die für den kommenden Freitag (13. März) anberaumte Jahreshauptversammlung des FC Blau-Weiß Schalkau muss aus einem wichtigen und unvorhersehbaren Grund abgesagt werden. Darauf verständigte sich der Vorstand einstimmig auf der außerordentlichen Vorstandssitzung am Dienstagabend. Unter Berücksichtigung der satzungsgemäßen Ladungsfristen wird zeitnah zu einem neuen Termin eingeladen und bekannt gegeben.“