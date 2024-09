Burgenmuseum beeinträchtigt?

In dem Brief an die Bundesnetzagentur, der kurz vor der Landtagswahl abgeschickt wurde, heißt es, es mangele dem "Verfahren und dem Umgang mit Thüringen weiterhin an Transparenz". Beigelegt ist eine denkmalschutzrechtliche Einschätzung der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zu den Auswirkungen eines Trassenverlaufs durch das südliche Thüringen auf die "Veste Heldburg" im Kreis Hildburghausen. Sie beherbergt das Deutsche Burgenmuseum. "Bis zum Abschluss dieser Abstimmungen erwarte ich, dass das Projekt P540 nicht in das Bundesbedarfsplangesetz aufgenommen wird", so Ramelow in dem Brief an die Bundesnetzagentur.