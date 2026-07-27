Mehr zahlen, damit überhaupt ein Zug fahren kann: Höhere Trassenpreise gefährden das Angebot auf den Schienen, warnt der Bundesverband Schienen-Nahverkehr. Seinen Angaben zufolge hat die Bundesnetzagentur einen neues System mit um neun Prozent höheren Trassenpreisen genehmigt. Diese Preise müssen Bahnunternehmen an den Streckeneigentümer DB InfraGO bezahlen – und das bereits im laufenden Fahrplanjahr. Doch zusätzliches Geld steht nicht zur Verfügung.