Transportfehler: Wo ist ein Spenderherz? Italien bangt um kleinen Jungen

Der Junge liegt inzwischen seit mehr als 50 Tagen auf der Intensivstation einer Klinik in Neapel und wird von einer Maschine am Leben gehalten. Jetzt wird europaweit dringend nach einem neuen Spenderherz gesucht, ohne dass die Chancen besonders gut sind. Seine Mutter wurde von der Tageszeitung "Corriere della Sera" mit den Worten zitiert: "Mein Sohn führte ein fast normales Leben. Er nahm Medikamente, spielte und aß regelmäßig. Jetzt liegt er seit Wochen im künstlichen Koma und schwebt in Lebensgefahr."