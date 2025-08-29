Transport: Verstöße gegen Lkw-Sonntagsfahrverbot sprunghaft gestiegen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen hat sich die Zahl der Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen im ersten Halbjahr mehr als verfünffacht. Nach Angaben der Landespolizeidirektion verzeichneten die Beamten von Januar bis Juni im Freistaat 134 derartiger Fälle. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es lediglich 25. Zu den Gründen für den sprunghaften Anstieg konnte die Polizei keine Angaben machen. Auf den Autobahnen habe es dazu in im ersten Halbjahr keine schwerpunktmäßigen Kontrollen gegeben, hieß es.