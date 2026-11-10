Die AfD-Fraktion im Kreistag des Ilm-Kreises hat für die Sitzung am 11. November eine umfassende Initiative für mehr administrative und finanzielle Transparenz gestartet. Der Fraktionsvorsitzende Ralf Gohritz hat kürzlich im Kreisausschuss vier detaillierte Beschlussvorlagen eingereicht, die eine lückenlose Berichterstattung der Kreisverwaltung in Kernbereichen der Kommunalpolitik einfordern. Ziel der Anträge sei es, dem Kreistag eine verlässliche und datengestützte Grundlage für anstehende politische und finanzielle Weichenstellungen zu bieten, erklärte Gohritz.