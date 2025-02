Transnistrien: Abtrünnige Region in Moldau setzt weiter auf Gas von Moskau

Moldau blockiert Gaslieferungen nicht

Von der moldauischen Grenze bis an den Fluss Dnister, die Grenze zum Separatisten-Gebiet, übernimmt der staatliche Energieversorger Moldavagaz den Transport. Moldaus Regierungschef Dorin Recean bestätigte ein entsprechendes Abkommen, knüpfte aber mehrere Bedingungen daran. So sollen politische Häftlinge in der Region freigelassen, der Grenzkontrollpunkt aufgelöst und der Sendebetrieb des öffentlich-rechtlichen moldauischen Rundfunks aufrechterhalten werden.