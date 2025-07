Transitstreit unter Freunden: Söder reist nach Wien: Neuer Kanzler, alte Probleme

München (dpa/lby) - Unter dem Eindruck des seit vielen Jahren ungelösten Transitstreits will CSU-Chef Markus Söder am Donnerstag Österreichs Kanzler Christian Stocker in Wien besuchen. "Natürlich müssen wir auch über das schwierigste Thema reden: die Verkehrsinfrastruktur. Auf unserer Seite muss der Bau des Brenner-Basis-Tunnels vorangehen. Allerdings macht uns auf der anderen Seite die Tiroler Blockabfertigung nach wie vor zu schaffen", sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in München.