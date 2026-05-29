Gries am Brenner - Am Tag vor der Sperre der Brennerstrecke ist im österreichischen Bundesland Tirol ein befürchtetes Verkehrschaos vorerst ausgeblieben. "Es ist sehr viel Verkehr, aber momentan fließt er", sagte ein Sprecher des österreichischen Autobahnbetreibers Asfinag der Deutschen Presse-Agentur.
In den frühen Morgenstunden habe sich auf der Brennerroute zwischen Italien und Deutschland ein etwa zehn Kilometer langer Stau gebildet, der sich aber wieder aufgelöst habe, hieß es. Am Nachmittag bildete sich ab der österreichischen Mautstelle Schönberg in Richtung Innsbruck zäher Verkehr, hieß es vom österreichischen Verkehrsclub ÖAMTC.
Verzögerungen gab es auch bei der Ausreise von Tirol nach Bayern. Der Rückstau vor dem Grenzübergang Kiefersfelden bedeutete für Autofahrer einen Zeitverlust von etwa 25 Minuten, meldete der ÖAMTC.