Stuttgart - Der Transferpoker um Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade hat eine überraschende Wende genommen. Der 23 Jahre alte Stürmer steht unmittelbar vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zum englischen Spitzenclub Newcastle United. Als Ablöse kassiert der schwäbische Bundesligist bis zu 90 Millionen Euro - vorausgesetzt, Woltemade besteht den obligatorischen Medizincheck. Entsprechende Medienberichte decken sich mit dpa-Informationen. Zuerst hatte die "Daily Mail" darüber berichtet.
Transfers Wende im Woltemade-Poker: VfB-Star vor Wechsel nach England
dpa 28.08.2025 - 19:30 Uhr