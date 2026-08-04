Achenkirch (dpa/lby) - Dimitrios Giannoulis wird den FC Augsburg nach übereinstimmenden Medienberichten verlassen und in seine Heimat Griechenland zurückkehren. Der Fußball-Bundesligist fand mit dem Spitzenclub Paok aus Thessaloniki eine Einigung, wie die "Augsburger Allgemeine", der "Kicker" und der Sender Sky berichteten. Der eigentlich noch bis 2028 an die Schwaben gebundene Abwehrspieler soll dem FCA mehr als vier Millionen Euro an Ablösesumme bringen - zudem sei ein Testspiel vereinbart worden.