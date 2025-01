Transfers: Leipzigs Eduardo wird nach Emmen verliehen

Leipzig - Während RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer weiter an den Verpflichtungen von Ridle Baku und Noah Okafor arbeitet, ist eine Personalie bereits fix. Die Leihe von Yannick Eduardo wird geändert. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer, der beim Fußball-Bundesligisten bis 30. Juni 2027 Vertrag hat, wird ab sofort an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen verliehen, teilte RB mit. Damit endet zugleich die Leihe an den niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem, für den der ehemalige U19-Spieler seit dem vergangenen Sommer spielte.