Transfers: KSC-Talent Ben Farhat vor Absprung zur Eintracht?

"Sportlichen Mehrwert höher gewichten"

"Bei Louey ist uns natürlich durchaus bewusst, dass er für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist für die nächste Saison. Darum ist natürlich die wirtschaftliche Komponente dementsprechend angesetzt", sagte Eggimann. "Ich möchte aber auch betonen, dass wir aktuell seinen sportlichen Mehrwert für uns höher gewichten als die wirtschaftliche Komponente."