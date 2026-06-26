Karlsruhe - Der Karlsruher SC und Eintracht Frankfurt pokern um Offensivtalent Louey Ben Farhat. Der 19-Jährige will nach übereinstimmenden Medienberichten zum hessischen Fußball-Bundesligisten wechseln. Für Mario Eggimann ist die Schmerzgrenze bei der Ablösesumme aber noch nicht erreicht. Dies sagte der Sport-Geschäftsführer des KSC bei der Vorstellung des neuen Trainers Maximilian Senft, ohne die Eintracht zu erwähnen.
Transfers KSC-Talent Ben Farhat vor Absprung zur Eintracht?
dpa 26.06.2026 - 13:19 Uhr