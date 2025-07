Leipzig - Nun könnte nochmal Bewegung in die Personalie Xavi Simons kommen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano will der FC Chelsea an diesem Dienstag Verhandlungen mit RB Leipzig wegen des Niederländers aufnehmen. Zuvor hatte Xavis Berater, sein Bruder Faustino, Kontakt zum Club-Weltmeister aufgenommen.