Transfers: Eintracht holt Torjäger Futkeu aus Fürth zurück

Futkeu war 2023 vom Oberligisten SW Essen an den Main gewechselt, in Frankfurt kam er vor allem für die U21 in der Regionalliga zum Einsatz kam. Ein Jahr später verpflichtete ihn Fürth. Dort ist Futkeu aktuell mit 15 Treffern zweitbester Torschütze in der zweiten Liga. Beim 3:2-Sieg am Wochenende gegen den SV Darmstadt 98 war dem Angreifer ein Dreierpack gelungen.