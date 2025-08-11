Transfers: Dynamo Dresden holt Stürmer Vermeij aus Düsseldorf

Dresden - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Vincent Vermeij vom Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf verpflichtet. "Mit Vincent konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der die 2. Bundesliga und ihre Anforderungen sehr gut kennt und bereits in zahlreichen Spielklassen über die zweite Liga hinaus seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Körpergröße und Technik kann er unserer Offensive weitere Durchschlagskraft geben", sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Thomas Brendel in einer Vereinsmitteilung. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.