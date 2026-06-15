Transfers: Darmstadt verpflichtet Weißhaupt aus Freiburg

Weißhaupt hat ein "gutes Gefühl"

"Ich hatte in den Gesprächen mit den Verantwortlichen sofort ein gutes Gefühl und bin sicher, dass ich sehr gut zur Spielweise der Lilien passe", sagte Weißhaupt zu seinem Wechsel nach Darmstadt. Sportdirektor Paul Fernie bezeichnete den 24-Jährigen als "dynamischen Spieler, der insbesondere auf den Flügelpositionen flexibel eingesetzt werden kann".