Transfers: Darmstadt verpflichtet Weißhaupt aus Freiburg

Darmstadt/Freiburg - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Offensivspieler Noah Weißhaupt vom Europa-League-Finalisten SC Freiburg verpflichtet. Das teilten beide Clubs mit.
Noah Weißhaupt und der SC Freiburg gehen endgültig getrennte Wege. Der 24-Jährige wechselt zur kommenden Saison in die 2. Fußball-Bundesliga nach Darmstadt. Zuvor war er dreimal verliehen worden.
Darmstadt/Freiburg - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Offensivspieler Noah Weißhaupt vom Europa-League-Finalisten SC Freiburg verpflichtet. Das teilten beide Clubs mit.
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Weißhaupt war zuletzt an Hannover 96 verliehen und hatte bei den Breisgauern ursprünglich noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Zu den Ablösemodalitäten machten weder die Darmstädter noch der Bundesligist Angaben.
"Ich hatte in den Gesprächen mit den Verantwortlichen sofort ein gutes Gefühl und bin sicher, dass ich sehr gut zur Spielweise der Lilien passe", sagte Weißhaupt zu seinem Wechsel nach Darmstadt. Sportdirektor Paul Fernie bezeichnete den 24-Jährigen als "dynamischen Spieler, der insbesondere auf den Flügelpositionen flexibel eingesetzt werden kann".
Der gebürtige Rostocker Weißhaupt kam als Elfjähriger nach Freiburg. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Sport-Clubs, stieg 2021 mit der zweiten Mannschaft in die 3. Liga auf und gab noch im selben Jahr sein Bundesliga-Debüt. Insgesamt absolvierte Weißhaupt 78 Pflichtspiele für die Freiburger.
Zuletzt spielte er bei den Breisgauern aber keine Rolle mehr. Anfang 2025 wurde er zunächst für ein halbes Jahr an den FC St. Pauli verliehen. In der abgelaufenen Saison zog es ihn erst per Leihe zum polnischen Rekordmeister Legia Warschau und dann nach Hannover.