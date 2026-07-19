Transfers: Barcelona-Boss erhöht Druck wegen Argentiniens Álvarez

Madrid erklärt Álvarez für unverkäuflich

Sein Amtskollege in Madrid hatte Álvarez aber als praktisch unverkäuflich erklärt. "Wir wollen ihn nicht verkaufen. Wir haben das 100-Millionen-Euro-Angebot nicht akzeptiert. Genauso würden wir auch 150 Millionen Euro oder 200 Millionen Euro nicht akzeptieren", hatte Miguel Ángel Gil gesagt. Dazu konterte unter anderem Laporta: "Es gibt so viele Fälle, in denen gesagt wurde, dass ein Spieler niemals zu Barça gehen würde, und am Ende ist er doch gekommen."