Transfers: Augsburg leiht Dardari an Drittligist Rot-Weiss Essen aus

Augsburg/Essen (dpa/lby) - Der FC Augsburg verleiht seinen Stürmer Aiman Dardari erneut. Der luxemburgische Nationalspieler wird in der kommenden Saison für den Drittligisten Rot-Weiss Essen auflaufen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Bereits in der vergangenen Rückrunde war Dardari, der beim FCA noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 besitzt, an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Dort kam der 21-Jährige auf sechs Einsätze.