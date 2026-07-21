Barcelona/Dortmund - Karim Adeyemi soll am Mittwoch offiziell als Neuzugang des FC Barcelona präsentiert werden. Vereinspräsident Joan Laporta bestätigte nach seiner Rückkehr vom WM-Finale in den USA am Flughafen von Barcelona, dass die Vorstellung des deutschen Fußball-Nationalspielers unmittelbar bevorsteht. Nach Medienberichten hält sich Adeyemi bereits seit einigen Tagen in Spanien auf und hat den Medizincheck erfolgreich absolviert.
Transfers Adeyemi vor offizieller Vorstellung beim FC Barcelona
dpa 21.07.2026 - 16:18 Uhr