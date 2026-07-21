Transfers: Adeyemi vor offizieller Vorstellung beim FC Barcelona

Barcelona/Dortmund - Karim Adeyemi soll am Mittwoch offiziell als Neuzugang des FC Barcelona präsentiert werden. Vereinspräsident Joan Laporta bestätigte nach seiner Rückkehr vom WM-Finale in den USA am Flughafen von Barcelona, dass die Vorstellung des deutschen Fußball-Nationalspielers unmittelbar bevorsteht. Nach Medienberichten hält sich Adeyemi bereits seit einigen Tagen in Spanien auf und hat den Medizincheck erfolgreich absolviert.