Transferplanungen Bayern "sehr happy" mit Kader - Woltemade "vom Tisch"

"... dann müssen wir nochmal neu überlegen"

Dagegen gilt der Südkoreaner Minjea Kim weiter als Verkaufskandidat. Der Innenverteidiger stand gegen Tottenham nicht in der Startelf, die in dieser Form auch beim Pflichtspielauftakt in der kommenden Woche im Supercup gegen den VfB Stuttgart auflaufen könnte. "Wir sind momentan sehr zufrieden und sehr glücklich mit dem Kader", sagte Eberl. "Aber wenn natürlich einer kommt und sagt, ich will unbedingt noch den Verein verlassen, dann müssen wir auch noch mal neu überlegen."

Einfluss auf die Transferplanung hat auch die Reha der Langzeitverletzten Jamal Musiala (Wadenbeinbruch nach Sprunggelenkluxation), Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch), die die Bayern-Bosse gegen Ende der Hinrunde zurückerwarten. "Du willst keinen dafür kaufen, weil im Oktober, November kommen alle drei wieder", sagte Eberl. "Und wenn wir dann die drei noch dabeihaben, dann haben wir einen ausgezeichneten Kader."

Eberl scherzt über "Freifahrtschein"

In der kommenden Transferperiode im Winter muss Eberl in einer veränderten Konstellation in der Vorstandsetage arbeiten. Finanzvorstand Michael Diederich verlässt den FC Bayern Ende September. Angesprochen auf die neue Situation ließ sich Eberl zu einem Scherz hinreißen. "Ich habe die Finanzen auch, ich hab' jetzt einen Freifahrtschein quasi", sagte der 51-Jährige. "Das weiß der Aufsichtsrat noch nicht. Sagt es ihm bitte nicht."