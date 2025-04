Darum besitzt Cincinnati ein Vorkaufsrecht an Müller

Sollte sich Müller zu einem Wechsel in die MLS entscheiden, spielt Cincinnati trotz der Absage weiter eine Rolle. Laut "Bild" soll der Verein die sogenannten Discovery Rights am Ex-Nationalspieler besitzen. Dahinter verbirgt sich ein exklusives Verhandlungsrecht bei einem Spieler, der in die MLS wechseln will. Jede Franchise kann bis zu sieben Spieler auf seine geheime Discovery-Liste setzen, die Liga achtet auf die Echtheit und die Finanzierbarkeit des Interesses.