Berlin - Der Sommerschlussverkauf für Fußball-Profis begann mit einer klaren Ansage vom FC Bayern München. Nationalspieler Jonathan Tah komme nicht, auch kein anderer Spieler, verkündete Sportvorstand Max Eberl am Morgen des "Deadline Days", an dem Berater und Clubs - aufgeregt begleitet von den Medien - in zunehmender Hektik doch noch Fakten schaffen wollten. Ruhe also in München - und bei den anderen Vereinen der Bundesliga und 2. Liga?