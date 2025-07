Bei Woltemade könnte der FC Bayern aber Konkurrenz aus dem Ausland bekommen. Laut einem Bericht der britischen "The Sun" hat auch Manchester United Interesse am deutschen Nationalspieler. Der zuletzt kriselnde Premier-League-Riese möchte in diesem Sommer noch einen neuen Stürmer verpflichten. Als Favorit gilt jedoch Benjamin Sesko von RB Leipzig.