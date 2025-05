Dass die Situation sich negativ auf die Leistung von Wirtz beim Final Four der Nations League mit der Nationalmannschaft auswirkt, befürchtet Völler nicht. Die DFB-Elf trifft sich am 30. Mai in Herzogenaurach zur Vorbereitung auf das UEFA-Turnier mit dem Halbfinale am 4. Juni (21.00 Uhr) in München gegen Portugal und einem möglichen Finale vier Tage später gegen Spanien oder Frankreich. "Er wird weiter tolle Leistungen bringen", sagte Völler.