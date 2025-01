Musiala im Training zurück - auch im Spiel?

Unnötige Unruhe möchte sich der Hinserien-Meister, der in 23 von 26 Fällen danach auch mit der Schale jubelte, angesichts von 6 Spielen in 18 Tagen auch nicht leisten. Freund sprach über "die gute Stimmung in der Mannschaft", aber auch darüber, dass man parallel die Personalplanungen fortführe. Etwa durch Verhandlungen mit dem nach Krankheit zurückkehrenden Jamal Musiala, bei dessen neuem Vertrag über eine Ausstiegsklausel spekuliert wurde. "Wir befinden uns in guten Gesprächen mit Jamal Musiala und seinem Berater", sagte Freund.