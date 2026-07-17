Transfer-Spekulationen Matthäus versteht Olise-Wunsch – sieht Real aber chancenlos

Berlin - Lothar Matthäus geht fest von einem Verbleib von Frankreichs Offensivstar Michael Olise beim FC Bayern aus. "Ich glaube nicht, dass Real Madrid da eine Chance hat", sagte der Fußball-Rekordnationalspieler der "Bild", nachdem zuvor die französische Sportzeitung "L'Équipe" von einem entsprechenden Wechselwunsch des 24 Jahre alten Flügelspielers berichtet hatte. Der Vertrag von Olise bei den Münchnern ist bis zum 30. Juni 2029 datiert. Sein Marktwert wird auf rund 150 Millionen Euro taxiert.