Transfer-Spekulationen Matthäus versteht Olise-Wunsch – sieht Real aber chancenlos

Zwar dürfe Real Madrid den Transfer-Wunsch haben, "aber die Möglichkeit, dass Olise im nächsten Jahr bei Madrid spielt, schätze ich eigentlich auf null", sagte Matthäus weiter. Andernfalls würde der FC Bayern, der Olise keineswegs ziehen lassen will, unglaubwürdig werden. "Und gerade Uli Hoeneß ist ja jemand, der dann im Endeffekt schon ein starkes Wort hat. Wenn Uli sagt, der Spieler bleibt - egal, wer anruft, wer ein Angebot schickt - dann bleibt dieser Spieler." Olise hat bei den Münchnern keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.