"Man kann ja eine Meinung haben, dafür leben wir in einem freien Land. Aber so von außen - ohne Interna zu kennen - diesen Preis wie auf einem Basar nach oben zu treiben, das gehört sich nicht", sagte Eberl in Miami bei der Club-WM zu Aussagen von Rekordnationalspieler Matthäus in der Causa Woltemade.