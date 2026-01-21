Flick wünscht alles Gute

Flick ist nicht als Fußball-Unmensch bekannt und wünschte seinem Ex-Schlussmann nun alles Gute. "Vielleicht sehen wir ihn im deutschen Nationalteam bei der WM. Die Daumen sind gedrückt dafür. Ich denke, er hat gute Chancen", sagte der frühere Bundestrainer.

Der erste klare Fingerzeig, ob ter Stegens Taktik aufgeht, folgt im März, wenn Nagelsmann seinen Kader für die WM-Testspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) benennt. Die logische Torwart-Reihenfolge wäre dann wieder ter Stegen, Baumann und Alexander Nübel. Doch das Neuer-Thema wird wie ein Störfeuer brennen - garantiert. Zu gut ist der Bayern-Torwart drauf.

Ter Stegen ist smart. Er kennt die Mechanismen des Geschäfts. Beim ersten Rundgang in Girona parlierte er im fließenden Spanisch mit den Club-Mitarbeitern, inspizierte aber auch mit genauem Blick den Kraftraum. Dafür sei er hier, "zum Trainieren", sagte er. Und meinte sicherlich eher: zum Spielen.

Debüt gegen Getafe

Am Montag (21.00 Uhr) beim Duell gegen den FC Getafe geht es in La Liga los. Sein neues Team hat zuletzt dreimal in Serie gewonnen, ist durch die neun Punkte in der Tabelle aus dem Keller auf Platz zehn gesprungen. Paulo Gazzaniga, der für ter Stegen nun wird weichen müssen, kassierte dabei nur ein Tor. Mit insgesamt 34 Gegentreffern nach 20 Spielen ist Girona aber die Schießbude der spanischen Topklasse.

Den geforderten Nummer-eins-Status hat ter Stegen sicher. Girona-Trainer Míchel hatte schon vor der offiziellen Verkündung des Transfers geschwärmt. "Er ist ein Top-Spieler. Welcher Club würde nicht gerne einen Torwart wie ter Stegen haben?" Sagt Nagelsmann im Sommer das gleiche, hat sich die Provinz-Leihe für den Schlussmann gelohnt.